妊娠中のタレント、松中みなみさんが「道ですれ違いざまに高齢男性からお腹を強めに殴られた」という内容をSNSに投稿した。幸いケガなどはなかったようだが、「もし転倒していたら」「胎児に影響があったら」と不安を覚える人も多いだろう。●“ぶつかりおじさん”を通り越した行為松中さんの投稿内容が事実であれば、いわゆる“ぶつかりおじさん”を通り越した行為といえる。偶然ぶつかったのではなく、故意に（わざと）相手の体