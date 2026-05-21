ファーウェイ・ジャパンは5月21日、スポーツ計測や健康管理に適したスクエア画面のスマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」および「HUAWEI WATCH FIT 5」を発表した。いずれも5月29日に発売する。HUAWEI WATCH FIT 5 Proのホワイトバンド1.92インチの大画面が印象的なWATCH FIT 5 ProHUAWEI WATCH FIT 5 Proは同社スクエア画面スマートウォッチのフラッグシップ製品で、従来よりベゼルを狭め表示エリアを大型化した1.92インチ