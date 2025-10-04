11月1日からの運用開始が告知されていた「ダウンタウン」の独自プラットフォーム名が「DOWNTOWN+」（ダウンタウンプラス）であることが、10月2日に発表された。料金は税込みで月額1100円。芸能活動休止中の松本人志（62）の復帰の場となることが決まっているため注目度は高いが、スキャンダルからの“復帰祝い”に水を差しかねない反応がX（旧ツイッター）に上がっている。

目立つのは、《ダウンタウンチャンネル月1100円か！！ 高いな》《これダウンタウンに限ったコンテンツのプラットフォームになるなら割と高い…》といった、料金設定への不満の声。週刊誌芸能記者がこう言う。

【もっと読む】迫り来る「ダウンタウンが地上波から消えるXデー」…「ダウンタウンDX」に続き「浜ちゃんが！」が突然終了

「Amazon Primeには月額600円を課金すればPrime Videoでさまざまなジャンルの映像作品が見られます。それを考えると、ダウンタウンやゲストのお笑いというワンカテゴリーで1100円という料金設定は、かなり強気に感じますね。ただ、収益に関しては問題なく上がるのではないでしょうか。というのも、特に松本さんのお笑いに関しては昔からコアなファンが多い。熱狂的な“信者”は金額の多寡にかかわらず、いとわずに課金すると思われます」

実際、Xには《ちなみに俺的には安すぎ。それくらい価値があると思っている》なんて投稿もあるほど。今年3〜5月に休養していた相方の浜田雅功（62）はさておき、もう2年近くも休んでいる松本としては、「配信サービスで勢いをつけ、ゆくゆくは地上波への復帰の足がかりとしたいところ」（芸能プロ関係者）だろう。ただ、「コトはそう簡単には運ばないのではないか」とスポーツ紙芸能デスクはこう語る。

「1000円の大台を超えた料金設定からして、まさに『見たい人だけが見るメディア』ですね。コアなファンから狭く深く収益を上げるサービスになるでしょう。松本さんといえば、2023年12月に週刊文春が報じた性加害疑惑の記事に対して訴訟を起こし、その後、取り下げたことで、逆に妙な臆測が広がった。イメージの回復に至ったとは言い難いのが実情です。薄利多売でもいいから、配信サービスでよほど広く、大勢の加入者からの支持を得ない限り、『誰もが目にするメディア』である地上波テレビへの足掛かりとはならないのでは」

松本本人がどこまで地上波復帰を望んでいるかは知らないが、「DOWNTOWN+」が安々と足掛かりになる、というわけでもなさそうだ。

◇ ◇ ◇

「テレビの絶対王者」ダウンタウンの凋落の始まりなのか？ 関連記事【もっと読む】迫り来る「ダウンタウンが地上波から消えるXデー」…「ダウンタウンDX」に続き「浜ちゃんが！」が突然終了…では、突如終了を迎えた「浜ちゃんが！」について伝えている。