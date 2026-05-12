ユーチューバー・ヒカル（34）が12日に公式X（旧ツイッター）を更新。あの超大物落語家に弟子入りを志願したと明かした。ヒカルはタモリ発言を巡り、YouTubeで落語家・立川志らくとコラボし、そこで意気投合。ヒカルは落語に興味を示していた。そして11日には「めちゃくちゃ長文のLINEを志らくさんにダメ元で送ってみたら凄いことになりそうです。人生何が起こるか分からないだからこそ面白い」と弟子入りを志願したと報告