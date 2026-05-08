5月6日、お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（かずひろ）がXを更新。相方の井戸田潤とサンパチマイクを挟んで立つ姿をアップし、ライブをおこなったことを報告した。《潤と何年ぶりかに2人だけでライブした。たくさん漫才した。僕漫才が好きだ。中途半端な気持ちじゃなくて。って感じの夜でした》2024年1月から芸能活動を自粛し、2026年3月19日に活動再開を発表した小沢。今回は漫才の舞台に本格復帰となる冠イベント「ス