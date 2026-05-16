ダウンタウンの浜田雅功（63）が久々にドラマに出演することが話題になっている。10月に配信される役所広司（70）主演のNetflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」がそれ。浜田のドラマ出演は2010年放送の「検事・鬼島平八郎」（テレビ朝日系）で主演して以来、実に16年ぶりとなる。【もっと読む】「ガキ使」の没個性化が進む？ 松本人志の“週替わりCM”で「本編」が希薄化の危機「相方の松本人志さんと違い、これまでネッ