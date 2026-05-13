【山田美保子のミホコは見ていた！】今春スタートしたバラエティ番組の中で、もっとも成功していると言っていいのがＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの冠番組「テレビ×ミセス」（ＴＢＳ系）だ。メンバーがジャージを着て身体を張る昭和スタイルのコーナーに対しては当初、「やらなくていいのに」「見たくなかった」といった声が少なからずあがっていたものだ。「日本レコード大賞」を３年連続で受賞し、２月には「ＩＦＰＩ