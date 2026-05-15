「フジテレビは5月12日、3つの指針からなる新たな企業理念を発表しました。同局は昨年、元タレント・中居正広氏（53）と同局の元アナウンサー女性のトラブルを発端とした一連の問題によって、企業の存続を揺るがす大騒動に見舞われました。’81年に掲げたキャッチフレーズ『楽しくなければテレビじゃない』を“履き違えた”反省から、企業イメージを刷新する狙いがあるようです」（テレビ局関係者）清水賢治社長（65）を筆頭に、着