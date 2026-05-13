23日に放送5月23日、フジテレビで霜降り明星の粗品がMCを務める「ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター」が放送される。粗品は司会を担当するだけでなく、出場者の選定、お題の方向性、競技設計にまで深くかかわるとされている。これは単に気鋭の若手芸人が新番組のMCに抜擢されたという話ではない。フジテレビが、純粋にお笑いそのものを主題とする番組の中心に粗品という芸人を据えたということである。そのことの持つ意味は