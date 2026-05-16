ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式SNSが16日、松本人志の体調不良を伝えた。【写真】母の日…松本人志とオカンの2ショットXで「【重要】本日20:00〜「第6回入学試験「OIU」生配信」出演者変更のお知らせ」と題し、「いつもDOWNTOWN+をご利用いただき、誠にありがとうございます。本日20:00より配信を予定しております『第6回入学試験「OIU」生配信』