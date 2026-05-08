16日に単独ライブ「M-1グランプリ」で史上初の連覇を達成したことでも知られるお笑いコンビ・令和ロマンの単独ライブ「RE：IWAROMAN」をめぐって、開演前から大きな波紋が広がっている。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真を見る】おでこが似てる？令和ロマン・ケムリの父は大和証券の「最高執行責任者」5月16日にKアリーナ横浜で開催される同ライブでは、SS席10万円、S席3万円という高額チケットが販売され、その特