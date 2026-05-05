タレントの伊集院光が４日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ伊集院光深夜の馬鹿力」に出演し、激痩せを心配する世間の声について言及した。伊集院は冒頭で「１０９キロの壁という説が僕の中にあって」と切り出し、体重事情をトーク。「体重はかなり変動するけども、普通って自分が思っているときは１２５キロぐらい。ちょっとでかくなったなと思ったときは１４０何キロぐらいかな」と説明した。また、「『でかくな