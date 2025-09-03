中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮通信＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は3日、ロシアのプーチン大統領や北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記と雑談した際、人間の寿命について「予測では今世紀には150歳まで生きられる可能性がある」と語った。米ブルームバーグ通信などが報じた。北京で開かれた抗日戦争勝利80年の記念行事に出席する際に3者が通訳を介して会話した