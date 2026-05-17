人造肉――いささかグロテスクで、食欲をそそるとは言いがたいネーミングの北朝鮮食品が、中国で思わぬ人気を呼んでいる。人造肉とは1990年代に北朝鮮を襲った未曾有の大飢饉「苦難の行軍」の中から生まれた庶民の味だ。大豆油を搾った後に残る大豆粕を加工した食品で、北朝鮮では長年、肉の代用品として親しまれてきた。金正恩政権は最近、地方の食品加工工場の整備や近代化に力を入れている。しかし、その一方で視察の現場では衛