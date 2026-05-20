5月19日に放送された『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』にて、キングコング・西野亮廣が「子の名付け」に関する独自の持論を熱弁した。【映像】西野が提案した「名前に使わない方が良い」文字 番組中、西野は「名前に『ず・づ』は入れないほうがいい」と断言。サインを書く際などに、相手から「『す』に点々ですか？『つ』に点々ですか？」と一生聞かれ続けることになると指摘し、「『さしすせその「す」です』と言う時間を