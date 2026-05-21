アメリカをはじめ世界中で移民政策が厳しくなる中、その逆を行くのがスペインです。今回、受け入れを発表した移民の規模は50万人。一体なぜなのでしょうか？【写真で見る】移民支援団体の事務所前に行列を作る大勢の移民スペイン 50万人規模の移民の受け入れへ背景には少子高齢化もJNNロンドン支局 城島未来記者：スペインの首都・マドリードにある、移民を支援する団体の事務所の前にいます。今回の50万人規模の移民