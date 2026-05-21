手のひらに乗る、かわいいサイズのお皿「豆皿」。飲食店では、この豆皿に好きなおかずをちょっとずつ載せられる「豆皿定食」の人気が拡大中です。今年のトレンドグルメにもなっています。【写真で見る】豆皿でスーパーのお弁当が“映え御膳”にまるで旅館の朝定食? 具材を豆皿に載せて並べるだけで…山形純菜キャスター：直径10センチ以下、高さ3センチ以下で、小皿より小さいものを「豆皿」というそうです。Nスタも、100円均