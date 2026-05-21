クマに遭遇し、のこぎりで追い払おうとした70代の女性が、当時の状況を語りました。クマに遭遇した女性：（タケノコ採りの）途中でクマが脇から来た。顔を近づけてきて、たまたまのこぎりがあったので振り払った。20日午前、宮城・大崎市に住む70代の女性が、自宅の裏にある竹林でタケノコ採りをしていたところ、体長約1メートルのクマに遭遇しました。女性はクマを追い払おうと、のこぎりを振り回した際に転倒し、腰の骨を折る重