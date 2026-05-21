声優アイドルユニット「i☆Ris」が21日、公式Xを更新。ファンによるライブ中の写真撮影を禁止した。「重要なお知らせ」と書き出して「撮影可能タイムにてファンの方が撮影された写真が、モラルに反した投稿に無断転用される事案が発生しました」と報告。「これに伴いまして大変遺憾ではございますが、現在開催中のツアーの撮影可能タイムは中止とさせていただきます」と発表。「ファンの皆様におかれましては、何卒ご了承の