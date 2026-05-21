20日与論町で最大震度5強を観測した地震。徳之島町では女性1人がけがをしたほか、与論町や沖永良部島では建物などに被害があったことがわかりました。 こちらは、20日正午前、与論町の建設会社で撮影された防犯カメラの映像です。棚や机が揺れたあと、職員が屋外に避難しました。 20日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード5．9の地震があり、震度5強を与論町で観測。与論町で震度5強を観測したのは