北朝鮮当局が、国家情報局（旧国家保衛省）を中心に幹部に対する「顕微鏡的な動向監視」を大幅に強化していることが分かった。2月の朝鮮労働党第9回大会以降に再編された権力構造を安定させるとともに、幹部らの政策執行能力と忠誠度を集中的に点検する狙いがあるとみられる。平壌市のデイリーNK内部消息筋が7日までに明らかにしたところによると、党書記局は国家情報局に対し、党・行政機関の幹部全般に対する具体的な動向監視を