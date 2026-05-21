◆米大リーグヤンキース―ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズのホセ・ベリオス投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、右肘靱（じん）帯再建手術を受け、今季絶望となった。シュナイダー監督が、敵地ヤンキース戦の前に明かした。テキサス州ダラスで、肘の権威であるマイスター医師の執刀で手術を受けた。「通常のリハビリ日程でいくと、１年から１年と２か月はかかる。じん帯に