北朝鮮でガソリン価格が異常な高騰を見せている。米国の北朝鮮専門メディア NK News によれば、平壌市内のガソリン小売価格は1リットル換算で約1.56ドルに達し、一時は韓国の店頭価格を上回ったという。日本の平均的なガソリン価格をも超える水準であり、低所得国の北朝鮮で起きている現象としては極めて異例だ。背景にあるのは、中東情勢の緊迫化に伴う原油高である。国際市場では供給不安から石油価格が急騰し、韓国でも4月の石