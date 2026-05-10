朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）の最高指導者である金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党総書記は5月9日、ロシアのプーチン大統領に「大祖国戦争勝利81周年」の祝電を送り、ロシア政府と人民に心からの祝賀とあいさつを送りました。金総書記は祝電で、「朝鮮は朝ロ同盟の性格を持つ包括的戦略パートナーシップを非常に重視し、揺るぎなく発展・深化させていくとともに、両国間の条約上の義務を今後も終始責任をもって履行していく