ホワイトハウスに建設予定の宴会場付近で報道陣の取材に応じるトランプ氏＝19日/Kent Nishimura/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は19日、イランとの米国の戦争は支持されているとの認識を示し、たとえ不人気でも、イランの核兵器保有を阻止するのは価値ある任務だと指摘した。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、「不人気な戦争だと皆に言われるが、これが核兵器に関わる問題だということ、ロサンゼルスなどの主