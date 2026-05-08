米政府系のラジオ・フリー・アジアは５日、北朝鮮当局が「交通事故防止月間」として車両の取り締まりを強化していると伝えた。免許証や整備証明の確認に加え、前照灯、方向指示器、ブレーキ、排ガスの状態に至るまで細かく調べているという。だが、その実態は安全確保というより、現場の安全員（警察官）による“恐喝のネタ”になっているとの証言が相次ぐ。運転手に難癖をつけ、現金やガソリンを差し出せば見逃す――そんな腐敗が