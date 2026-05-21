JR東日本の自販機を中心にドリンクを販売している「acure＜アキュア＞」は、オリジナル飲料ブランド「acure made アキュアメイド>」から、「福島あかつき もも 70％」など2商品を、2026年5月19日から順次販売しています。果汁70％のペットボトルが先行販売福島県産のブランド桃「あかつき」の味わいを活かし、すっきりとした後味が夏場にマッチする新商品「福島あかつき もも 70％」と、桃の甘みと贅沢感を楽しめるストレート果汁1