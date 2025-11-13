【スシロー×さくらみことさん コラボキャンペーン「にゃっはろ～スシろ～！」】 11月19日～12月7日 実施予定

あきんどスシローは、VTuberグループ「ホロライブ」のメンバー、さくらみこさんとのコラボレーションキャンペーンを11月19日から実施する。期間は12月7日まで。

今回のコラボは、さくらみこさんの定番のあいさつ「にゃっはろ～」にちなんで、“にゃっはろ～スシろ～！”をテーマに実施。おすしやソフトドリンクとともにコラボ限定グッズを提供する。

コラボ限定ピック（全6種）付きの4種類のメニューを展開。牛肉の旨みに柚子の爽やかな香り、まろやかな酸味が相性のよい「柚子カルビ」や肉厚でボリューム感のある大えびならではの旨みや食感を存分に楽しめる「大えび」、磯の香りと、旨みと食感が楽しめる「大つぶ貝」、そしてふっくら仕上げた「うなぎの蒲焼き」が用意される。なお限定グッズはオリジナルの描き下ろしとなる。

またコラボ限定缶バッジ（全3種）付きの「天然インド鮪6貫盛り」を注文した人には、抽選でコラボ限定すし皿6枚セットが当たるキャンペーンに参加できる他、コラボ限定アクリルスタンド（全3種）付きのソフトドリンクや、コラボ限定ランチョンマット＆箸（全3種）付きの持ち帰りセットも提供される。

コラボ限定ピック付き 対象商品

メニューはそれぞれ店舗によって価格が異なる。また販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認することができる。

さくらみこコラボ限定ピック付き 柚子カルビ

価格：250円～

販売期間：11月19日～コラボ限定ピックの手配総数16.8万枚分が完売次第終了

さくらみこコラボ限定ピック付き 大えび

価格：250円～

販売期間：11月19日～コラボ限定ピックの手配総数9.5万枚分が完売次第終了

さくらみこコラボ限定ピック付き 大つぶ貝

価格：250円～

販売期間：11月19日～コラボ限定ピックの手配総数15.3万枚分が完売次第終了。

さくらみこコラボ限定ピック付き うなぎの蒲焼き

価格：250円～

販売期間：11月19日（水）～コラボ限定ピックの手配総数10.8万枚分が完売次第終了。

コラボ限定ピック（全6種）イメージ

コラボ限定ピックはランダム提供。デザインは選べない。

※コラボ限定ピックの付いていない「大つぶ貝」、「大えび」、「うなぎの蒲焼き」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

※「スシロー熊本上通店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go 」、「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定ピックは対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。

※写真（画像・イラスト）はイメージです。

コラボ限定缶バッジ付き 対象商品

メニューは店舗によって価格が異なる。また販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認することができる。

さくらみこコラボ限定缶バッジ付き 天然インド鮪6貫盛り価格：1,300円～

販売期間：11月19日～コラボ限定缶バッジの手配総数14.6万個分が完売次第終了。

コラボ限定缶バッジ（全3種）イメージ

コラボ限定バッジはランダム提供。デザインは選べない。

抽選で50名にさくらみこコラボ限定すし皿6枚セットが当たる！

コラボ限定缶バッジに同封されている台紙に記載されている二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力すると抽選で50名にさくらみこコラボ限定すし皿6枚セットが当たるキャンペーンに参加できる。応募期間は11月19日から12月7日まで。

【応募方法】

コラボ限定缶バッジに同封されている台紙に記載されている二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力するとその場で当選結果がわかる。

【賞品・当選人数】さくらみこコラボ限定すし皿6枚セット×50名

※コラボ限定缶バッジの付いていない「天然インド鮪6 貫盛り」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。※「スシロー熊本上通店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go 」、「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定缶バッジは対象商品1点につき、ランダムで1個ご提供いたします。

※写真（画像・イラスト）はイメージです。

コラボ限定アクリルスタンド付き 対象商品

さくらみこコラボ限定アクリルスタンド付き ソフトドリンク

価格：1,400円～

販売期間：11月26日～コラボ限定アクリルスタンドの手配総数14万個分が完売次第終了

【対象ドリンク】※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合がある。

・ウーロン茶

・ペプシコーラ

・ポップメロンソーダ

・ホワイトウォーター

・ホワイトソーダ

コラボ限定アクリルスタンド（全3種）イメージ

コラボ限定アクリルスタンドはランダム提供。デザインは選べない。

※「スシロー熊本上通店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go 」、「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定アクリルスタンドは対象商品1点につき、ランダムで1個ご提供いたします。

※写真（画像・イラスト）はイメージです。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為はお控えください。

※お一人さま複数個のご注文はお控えください。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPでご確認いただけます。

※手配数量はコラボ対象の全ソフトドリンクの景品の総数です。

コラボ限定アクリルスタンド付き 対象商品には「5％OFFクーポン」が付いてくる

アクリルスタンドにはスシロー「5％OFFクーポン」が付いてくる。クーポンは利用可能期間中に何度でも使える。

利用可能期間：12月8日～12月28日

※「お持ち帰りネット注文」、「デリバリー」は対象外です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではご利用いただけません。

コラボ限定ランチョンマット＆箸付き 持ち帰り対象商品

さくらみこコラボ限定セット6貫 コラボ限定ランチョンマット＆箸付き

価格：1,700円～

予約開始日時：11月19日7時～ネット注文のみ

コラボ限定ランチョンマット＆箸の手配総数0.9万セット分が完売次第終了。受取期間は11月22日から12月7日までの各店舗、営業開始時間からとなる。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為はお控えください。

※お1人さま複数回のご注文はお控えください。

※お1人さま1会計につき1個まで

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰りネット注文限定。

※軽減税率対象外。

コラボ限定ランチョンマット＆箸（全3種）イメージ

コラボ限定ランチョンマット＆箸はランダム提供。デザインは選べない。

※各店舗、手配総数に達し次第、終了とさせていただきます。※事前決済となります。

※ご購入いただいた店舗でお受け取りをお願いいたします。

※「スシロー熊本上通店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go 」、「京樽・スシロー」は対象外です。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施しておりません。

※ランチョンマット＆箸は対象商品1点につき、ランダムで1セットご提供いたします。

※写真（画像・イラスト）はイメージです。

スシロー公式X フォロー＆リポストキャンペーン実施

キャンペーン期間：11月19日～12月7日

本キャンペーン開催中にスシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は11月19日8時以降に投稿予定）をリポストすると抽選で20名に、「スシローで使用できるお食事券10,000円分」が当たるキャンペーンが実施される。

【応募方法】

（1）スシロー公式Xをフォロー

（2）コラボキャンペーン期間中に投稿される対象ポストをリポスト

【賞品・当選人数】

・「スシローで使用できるお食事券10,000円分」×20名

□スシロー公式X

【VTuber さくらみこさん】

「にゃっはろ～！エリート巫女アイドルのさくらみこですっ！」

電脳桜神社の巫女。アイドルに憧れを抱き唯一無二のトップエリート巫女 アイドルになることを目指し日々奮闘中！

「エリート」と自称しているが、ファンの間では「ポンコツ」という噂も……｡

□さくらみこさんの公式YouTubeチャンネル

□さくらみこさんの公式X

※「スシロー熊本上通店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go 」、「京樽・スシロー」は対象外です。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施しておりません。

※コラボ限定ピック・缶バッジ・アクリルスタンド・ランチョンマット＆箸は、対象商品1点につきランダムで1点ご提供いたします。

※すべての商品は、景品の手配総数が完売次第終了となります。※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HP でご確認いただけます。

(C) COVER

(C)AKINDO SUSHIRO CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.