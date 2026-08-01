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『ドリンク』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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サービスエリアで疲れにくい食事を選ぶコツを管理栄養士が解説
SAでは定食系を選び、野菜→タンパク質→糖質の順で食べるのが望ましい
オトナンサー
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「水を飲めば安心」は危険、医師が語る熱中症を防ぐ水分補給の正解
発汗機能には限界があり、高湿度の日は脱水だけが進行する危険性があるという
プレジデントオンライン
2026年8月7日
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開業1年のジャングリア、待ち時間300分から60分へ改善し反転攻勢
来場者は想定の150万人を下回る約100万人で、客の3割以上が不満との調査結果もある
テレ東プラス
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炭酸を食べる 夏の新定番レシピ
TBS NEWS DIG
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60代で時計店から転身した夫婦、シフォンケーキが名物の喫茶店を10年営む
東海テレビ
2026年8月6日
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猛暑と物価高 夏の節約術まとめ
TBS NEWS DIG
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西尾のカフェが桃2玉・スイカ半玉を使った贅沢スイーツで話題
桃を丸ごと2玉使ったパフェやスイカ半玉器のソフトクリームが人気メニュー
東海テレビ
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仙台育英初の女子部員・星よつはさんが甲子園のベンチ入りを果たす
父が元プロ野球選手という背景でなく自らの努力で入部を認められたという
フルカウント
2026年8月5日
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韓国警察が光州事件をやゆした疑いでスターバックス本社を家宅捜索
共同通信
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スターバックスが青森・群馬・沖縄の地域と共創した新作ドリンクを発売
青森・群馬・沖縄の3地域の文化や産業を生かした新商品を8月5日から展開
オリコンニュース
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真栄田賢、セクシー女優の熊本寄付を批判する声に「汚い心だ」と反論
セクシー女優の田野憂が日本赤十字社を通じ300万円を寄付したと報告
日刊スポーツ
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無糖炭酸水の飲み方次第で知覚過敏リスクが高まる可能性
炭酸水は弱酸性でエナメル質を溶かし知覚過敏リスクを高める可能性があるという
オトナンサー
2026年8月4日
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食料品の消費税1%減税、飲食店ではテイクアウト増加による売り上げ減を懸念
FNNプライムオンライン
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ミシュラン7回連続三ツ星の別府「ひょうたん温泉」で湯めぐり体験
男湯7種・女湯12種の湯めぐりや砂湯など多彩な温泉体験が楽しめる施設だ
cocotte
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結婚30周年に新幹線個室「Supreme Class」夫婦で乗る価値を検証
東京〜新大阪を2人で利用した場合、グリーン車との差額は約3万6000円とのこと
ファイナンシャルフィールド
2026年8月3日
2026年8月2日
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記録的猛暑が日本の消費行動を一変させ、業界ごとに明暗が分かれている
日傘や汗拭きシート、屋内レジャーが伸びる一方で動物園や夏祭りは苦戦
週プレNEWS
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「スターバックス」の看板商品「フラペチーノ」誕生の裏側
フラペチーノの名前の由来は「フラッペ」と「カプチーノ」を合わせた造語から
日テレNEWS NNN