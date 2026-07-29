ダム
『ダム』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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板倉滉のアヤックス放出をめぐり、現地メディアが「無謀」と懸念を示す
売却候補の一人とされるが、放出すれば右CBの選択肢が激減するリスクがある
サッカーダイジェストWeb
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上田綺世がワンオペ育児発言で炎上した妻を守る投稿をしたと話題に
女性自身
2026年8月7日
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故サム・ニールが実写映画『ゼルダの伝説』に出演、遺作となることが判明
ニールは生前に撮影を終えており、本作が最後の映画出演作となる見込み
THE RIVER
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フワちゃんが渡米中に飛行機乗り遅れ、軽い投稿に批判の声
女性自身
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韓国の若い世代が選挙不正を疑い、中国関与を訴えてデモに立ち上がる
日刊SPA!
2026年8月6日
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アイスクリーム万博「あいぱく」があべのハルカスで8月5日に開幕
34ブランド・100種類以上のアイスが集結し、8回目の開催となる人気イベント
livedoor ECHOES
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列も整理券もないのにフランス人が順番を守れる、その意外な理由
フランスでは整理券も列もなく順番を把握できる仕組みが存在するという
プレジデントオンライン
2026年8月4日
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『テニスの王子様』が27年の歴史に幕、完結号が約19年ぶり重版
シリーズ約27年・国内累計6000万部超の歴史に幕を下ろしたこととなる
日テレNEWS NNN
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「新テニスの王子様」最終回掲載のジャンプSQ.が重版、ランダム付録も変更
9月号の重版が決定し、10月号のランダム付録は中止・各号1種類封入に変更される
J-CASTニュース
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中国の地方政府が外国人700人超の移動・受診記録を密かに収集していた
外国人記者300人以上を含む約1万2000人分の個人情報が蓄積されていたとされる
中央日報
2026年8月3日
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八村塁が日本代表に電撃復帰、ファン熱狂「桶谷監督すげえ！」
NBAクリッパーズの八村塁が2024年パリ五輪以来約2年ぶりに代表復帰を果たした
東スポWEB
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八村塁と河村勇輝が日本代表合宿に参加、試合出場時期は今後決定
八村塁と河村勇輝が合宿に参加し、パリ五輪以来の代表活動が実現する
スポーツ報知
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小川航基がCL予選メンバー外、監督が「修学旅行ではない」と真意を語る
監督は「チーム合流から1週間」とコンディション調整中であることを強調した
FOOTBALL ZONE
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Google EarthのAI画像生成機能が偽の衛星写真を作れると判明し撤回
架空の災害現場や軍事施設を本物の衛星写真と見紛う形で生成できるとわかり炎上
GIGAZINE（ギガジン）
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米の学校が銃乱射対策に戦場仕様ドローンを導入、最短15秒で犯人に対峙
最短15秒で容疑者に到達しペッパースプレーや体当たりで対処するという
よろず~ニュース
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
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世界初「UNDERTALE」大規模展覧会が東京・大阪で開催 TobyFox氏が監修
開発者Toby Fox氏の監修のもと没入型の体験展示を予定しているとのこと
GAME Watch
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大谷の左ヒザ痛でドジャースがスクバル獲得へ動き出す
大谷翔平の左ヒザ痛による登板離脱でローテーション補強が急務となっているため
東スポWEB