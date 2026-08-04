アイドル
『アイドル』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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みりちゃむが半同棲の彼氏に4股された過去を告白、浮気相手に友人も
半同棲中の彼氏が4股しており、友人も相手の1人だったとのこと
スポニチアネックス
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東方神起・ユンホが「誕生日祝い」に本音「少し負担に感じる」
「上辺だけでやりたくない」と真心を込めすぎて声が枯れると明かした
スポーツソウル日本版
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元でんぱ組・鹿目凛が漫画家として再出発、毒親やルッキズムに切り込む
毒親やぶつかりおじさん等の社会テーマを4コマ漫画で描き10万いいねを獲得
集英社オンライン
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元読売テレビ・佐藤佳奈アナがツインプラネットに所属、フリーへ転身
同事務所初のフリーアナとして司会やコメンテーターでの活躍が期待される
オリコンニュース
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レインボー池田直人が先輩芸人・茜チーフの紹介で元アナと結婚を発表
コント中に相方のジャンボたかおへサプライズで結婚報告するという演出で伝えた
オリコンニュース
2026年8月7日
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レインボー池田直人が元読売テレビ・佐藤佳奈アナとの結婚を発表
コンビのYouTubeコント中に発表し、相方ジャンボたかおは大慌てに
東スポWEB
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーとの結婚を発表
お相手は7月末に読売テレビを退社した佐藤佳奈アナ（29）とのこと
オリコンニュース
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元K-POP練習生ハン・ソヒが熱愛認定から一転否定、再び注目集める
「私の男」と認めたかのような投稿の翌日に「恋人はいない」と否定に転じた
サーチコリアニュース
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人気女流雀士が31歳で八丈島に移住、家賃15万円から3万円の島暮らしへ
「このままでは壊れてしまう」と31歳で決断し家賃も間取りも大幅に改善
集英社オンライン
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年間800杯ラーメンを食べ続ける35歳男性、9年で35キロ増も健診数値は正常
日刊SPA!
2026年8月6日
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秋春制初のJ1開幕戦、鹿島が横浜Mと国立で6万人の大一番に挑む
鹿島アントラーズ対横浜F・マリノス戦はMUFG国立で6万人超が見込まれ
スポーツ報知
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元TOKIOの山口達也が8年ぶりに楽器に触れる姿を公開、ファンから感涙の声
女性自身
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加藤夏希が夫との馴れ初めを告白「ドラゴンクエストXのオンラインで…」
Entame Plex
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女性アイドルが突然脱退＆契約終了へ「私自身の未熟さにより…」
渚一夏が「活動ルールに反する重大な契約違反」を理由に脱退となったという
日刊スポーツ
2026年8月5日
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5人組アイドル・ルルネージュ 渚一夏の「重大な契約違反」を確認
今年1月加入の渚一夏が重大な契約違反をしたとして所属契約を終了
スポニチアネックス
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松本潤のプロデュースグループが誕生へ オーディション番組が進行中か
週刊女性PRIME
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イオン爆発、会社の説明から遺族に「虚偽の説明」をしていた可能性が浮上
文春オンライン
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韓国で詐欺容疑の日本人練習生、ネットで特定の動きが広がる
6人組デビュー予定グループを離脱した元メンバーとの一致点が多く浮上し
スポーツソウル日本版
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真栄田賢、セクシー女優の熊本寄付を批判する声に「汚い心だ」と反論
セクシー女優の田野憂が日本赤十字社を通じ300万円を寄付したと報告
日刊スポーツ