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『アプリ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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令和8年8月8日、「8」が3つ並ぶ30年ぶりの縁起日に都内で婚姻届ラッシュ
東京都内では婚姻届の臨時窓口が設置され、品川区では午前中に190組が届を提出した
FNNプライムオンライン
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去年のLA大規模移民摘発でICEが撮影したボディーカメラ映像が初公開
ABEMA TIMES
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NYで話題のボックス、10ドルで相性の相手を印刷する新出会い
ABEMA TIMES
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トヨタ新型プリウスが一部改良、PHEVモデルの燃費と内装に好評
最上級Zグレード（PHEV・2WD）は464万5300円で、出力223馬力を発揮する
くるまのニュース
2026年8月7日
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KDDIが楽天モバイルへのローミングを都市部で終了、10月以降の影響は
住宅地や繁華街でのローミング停止は影響が大きく、6月にもすでに品質低下の声が出ていたという
ケータイ Watch
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TikTokを運営する中国「バイトダンス」が開発のAI、米最先端級か
共同通信
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日中摩擦をよそに中国の若者がスシローに殺到、上海では14時間待ちも
皿を積み上げる「スシロータワー」動画がSNSで約200万件の「いいね」を集めた
プレジデントオンライン
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MotoGP小椋藍が後半戦初戦イギリスGPに挑む、2勝目と連続表彰台に期待
総合2位の小椋藍選手は今季2勝目と4戦連続表彰台が期待される
日テレNEWS NNN
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日焼け止めによるビタミンD不足が骨の健康に影響する可能性
ビタミンDはカルシウム吸収を助け、不足すると骨粗鬆症リスクが高まるとされる
ココカラネクスト
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ガチャガチャのサーチ行為が賛否を呼ぶ中、店舗側が明かした意外な本音
運営会社と都内店舗オーナーは現時点でサーチ行為を禁止していない
集英社オンライン
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「ルパン三世」名乗り実行犯らに指示か 強盗目的での建物周辺疑いで逮捕
FNNプライムオンライン
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値上がりするiPhoneをペイディ分割払いで賢く購入する方法
分割手数料0％・最大36回払いで、iPhone購入時の負担を軽減できる
ケータイ Watch
2026年8月6日
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マリナーズがOBホームランダービーを地域制限なしで無料配信すると発表
Apple TVの独占配信権問題で放送中止も検討されたが球団が独自配信を選択
フルカウント
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消費者庁がカメラアプリ「SNOW」のステマを認定し、2社に措置命令
昨年4月にインフルエンサー72人へX投稿を依頼し対価を支払っていたという
読売新聞オンライン
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カワサキがZシリーズ最強200馬力のZ H2 SEを9月5日に発売
Zシリーズ史上最強の200PSを誇るスーパーチャージドエンジンを搭載している
くるまのニュース
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三井住友カード・Oliveの8月キャンペーン11選、10%還元や100万pt抽選も
セブン-イレブンでの無料クーポンや最大100万円相当Vポイント抽選など注目施策が並ぶ
livedoor ECHOES
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宣伝費ゼロ・開発2人の日本製ゲームが1カ月で1500万本を売り上げた理由
宣伝費ゼロながら発売1カ月未満で世界1500万本を売り上げたとのこと
プレジデントオンライン
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カルディが年に一度の決算セールを開催、8月末まで人気商品がお得に
東京バーゲンマニア
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MacBook Neoが初めてのパソコンとして学生に選ばれ始めている理由
iPhoneと同チップ搭載で連携が充実し、学生の初めての1台に最適とのこと
GetNavi web
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人気加工アプリ「SNOW」がステマ規制に違反、消費者庁が措置命令を出す
SNOWがインフルエンサーに電子ギフト券を提供し、PRと明示せずにXへ投稿させていたという
日テレNEWS NNN