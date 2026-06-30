Virtual YouTuberの略。3Dや2Dのバーチャルキャラクターが登場するコンテンツ動画を指す。
オリコンニュース
22歳従業員が避難後に売上金を金庫へ入れるため店内へ戻り命を落としたという
livedoor ECHOES
『On-Deck！』がオリコン週間デジタルアルバムランキングで2週連続1位を獲得した
投稿1件につき150万円の賠償金支払いと今後の誹謗中傷禁止を対象者に求めたそう
スポニチアネックス
最上位Galaxy Z Fold8 Ultraは厚さ約4.1mmで一括31万9800円
ケータイ Watch
SNSや配信コメント・ギフト等を通じた暴言や過剰要求をカスハラと定義している
マウンドに上がった星街すいせいの105キロのストライクに打者を務めた石川慎は驚愕
デイリースポーツ
7月17日開催のヤマトイオリ2ndソロライブへ爆破予告が届いたという
複数の対象者から合計140万円の損害賠償金を受け取る内容で合意に至った
日刊SPA!
ロッテ冠協賛試合でVTuberの星街すいせいが始球式を実施する予定だ
Real Sound
エヴァやハイキュー!!など名作揃いで、長編も休暇中なら観やすいとのこと
GoodsPress Web
「X VORDER RUNWAY」が9月27日に幕張メッセで開催予定であり
GAME Watch