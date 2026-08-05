SU
1973年11月20日、神奈川県出身の日本のヒップホップユニットRIP SLYMEのMC。 本名、大槻 一人。 FUNKY GRAMMAR UNITの一員。 再婚後の妻はシンガーソングライターの大塚愛。
2026年8月8日
-
東海道新幹線に1500円の完全個室ブースが登場、快適すぎると話題
60分1500円で利用できる「ビジネスブース」は完全個室の作業空間とのこと
livedoor ECHOES
-
八村塁、バスケ代表活動への思い激白 人種差別的な声は「何も思わない」
最終日はU18代表候補ら17人が真剣勝負し、本田蕗以がMVPを受賞した
THE ANSWER
-
7年ぶり来日のBTSメンバー、ライブ後に渋谷・伊豆・よみうりランドへ
文春オンライン
-
大倉忠義 「鳥貴族」で創業者実父とバラエティー番組で初共演
スポニチアネックス
-
トヨタの7人乗り大型SUV「ハイランダー」が860万円で全国発売開始
価格は860万円で、2.5リッターハイブリッドとE-Four AWDを搭載している
くるまのニュース
2026年8月7日
-
マツダ新型CX-5の最安「S」が12.9インチナビや360°カメラを標準装備
最安グレード「S」は330万円で12.9インチナビや360°カメラが標準装備
くるまのニュース
-
トヨタ新型クラウン クロスオーバーが2026年9月に一部改良で登場
リアデザインを変更し低重心なワイドスタンスを実現、最大349PSを発揮する
くるまのニュース
-
新型MAZDA3とCX-30、22万円高いCX-30が3年後に実質4万円安くなる理由
新車価格はCX-30が22万円高いが、3年後の残価率が70%と高く
livedoor ECHOES
-
八村塁がJBAに歩み寄り、次世代育成サミットで共闘が実現
JBAと方向性が一致し、U18日本代表合宿との特別融合プログラムを実施する
THE ANSWER
-
八村塁がロス五輪での1勝を誓い、パリ以来の日本代表活動に復帰
パリ五輪後に日本協会を批判した八村が代表復帰を果たし、協会との雪解けを印象づけた
スポニチアネックス
2026年8月6日
-
札幌某所が閃光ライオット2026でグランプリを獲得した
応募555組から勝ち抜いたファイナルで、カナダ留学中に書いた「札幌」などを披露
日刊スポーツ
-
八村塁と島田会長が合同会見、協会との確執を経て日本代表で共闘へ
パリ五輪後の確執を経て代表復帰が決まり、ロス五輪を目指すと表明した
スポニチアネックス
-
ホンダの大型カクカクSUV「パスポート」が2026年後半に日本導入予定
285馬力のV6エンジンと10速AT・4WDを搭載した本格仕様で
くるまのニュース
-
河村勇輝がサマーリーグでノールックタップパスを披露しアリーナを沸かせる
視線を向けずにタップパスを通し、味方の豪快なダンクシュートをアシスト
ABEMA TIMES
2026年8月5日
-
日産の新型コンパクトSUV「キックス」が発売1か月で受注1万台を突破
発売約1か月で受注台数は1万1388台と好調な滑り出しを見せている
くるまのニュース
-
マツダ新型CX-5がフルモデルチェンジ、Gグレードで実用と快適を両立
GetNavi web
-
有吉弘行がフワちゃんのコラ画像を投稿「有吉の夏休み」で復帰説が浮上
女性自身
-
マツダが新型CX-30を発表、2.5L化やシートベンチレーション追加に歓迎の声
新たに2.5Lマイルドハイブリッド「e-SKYACTIV G 2.5」を導入し
くるまのニュース
-
河村勇輝がサマーリーグで得点力の向上を証明、HCも高く評価
ターンアラウンドジャンパーなど新武器を駆使し、ペイント内で得点を重ね会場を沸かせた
ABEMA TIMES
-
DuckDuckGoがカメラ・AI非搭載の「普通のサングラス」を発売
カメラ・AI・マイク・電子機器を一切搭載しない監視対策製品で
GIGAZINE（ギガジン）