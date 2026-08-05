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1973年11月20日、神奈川県出身の日本のヒップホップユニットRIP SLYMEのMC。 本名、大槻 一人。 FUNKY GRAMMAR UNITの一員。 再婚後の妻はシンガーソングライターの大塚愛。

2026年8月8日

2026年8月7日

2026年8月6日

2026年8月5日