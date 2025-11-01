「鉄腕アトム」第1作・全193話がTVerで初配信決定
【モデルプレス＝2025/11/01】民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、1日からテレビ埼玉で放送のTVアニメ「鉄腕アトム」第1作（毎週土曜18：30〜）を放送終了後から配信開始する。
【写真】TVer番組再生数ランキングトップ20
原作は1952年から1968年まで月刊誌「少年」（光文社）に連載された手塚治虫（※塚は「豕（いのこ）」の部分に点が入る）の同名マンガ。1963年から1966年まで日本最初の長編連続TVアニメシリーズとしてフジテレビ系で第1作が放送された手塚治虫の金字塔の一つだ。その「鉄腕アトム」第1作・全193話（一部を除きモノクロ作品）がTVerで配信されるのは今回が初めてとなる。
21世紀の未来世界で、十万馬力等七つの威力を持つロボット少年アトムが大活躍する物語。事故で最愛の息子トビオを失った科学省長官、天馬博士は科学省の粋を集めてトビオにそっくりなロボット、アトムを作り上げるのだが――。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TVer番組再生数ランキングトップ20
◆「鉄腕アトム」TVerで初配信
原作は1952年から1968年まで月刊誌「少年」（光文社）に連載された手塚治虫（※塚は「豕（いのこ）」の部分に点が入る）の同名マンガ。1963年から1966年まで日本最初の長編連続TVアニメシリーズとしてフジテレビ系で第1作が放送された手塚治虫の金字塔の一つだ。その「鉄腕アトム」第1作・全193話（一部を除きモノクロ作品）がTVerで配信されるのは今回が初めてとなる。
◆TVアニメ「鉄腕アトム」イントロダクション
21世紀の未来世界で、十万馬力等七つの威力を持つロボット少年アトムが大活躍する物語。事故で最愛の息子トビオを失った科学省長官、天馬博士は科学省の粋を集めてトビオにそっくりなロボット、アトムを作り上げるのだが――。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】