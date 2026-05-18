少ない水分と濃いめの調味料で具材を一気に加熱した「すき焼き型」から、蓋をして蒸し煮にする「蒸し煮型」を経て、出汁を使ってじゃがいもに味を含ませる「煮含め型」へ── 日本の食の変化とともに肉じゃがは進化してきました。 人気料理家の樋口直哉さんが歴史×科学の視点でレシピをひも解き、日本人が愛する「あの味」がなぜ定番になったのかに迫る『日本の定番料理10の謎ポテトサラダはなぜ「おかず」になったのか』が202