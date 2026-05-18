なぜ税負担が軽くならないのか。エコノミストで日本成長戦略会議の有識者メンバーの会田卓司さんは「財務省には、消費税を中心とした『安定財源』重視の考えがある。しかし、景気の良し悪しに関わらず税金を取り続けることは日本経済の成長を止めるリスクがある」という――。（第1回）※本稿は、会田卓司『サナエノミクス 高市成長戦略』（ワック）の一部を再編集したものです。■財務省が減税を拒む真の理由――財務省が「プライ