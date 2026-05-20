【新華社北京5月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は20日午前、国賓として訪中したロシアのプーチン大統領と北京の人民大会堂で会談し、中ロ関係は「より大きな成果を上げ、より速い発展を遂げる新たな段階」に入ったと強調した。習主席は次のように述べた。中ロ両国は近年、変化と混乱が交錯する国際情勢に直面しながらも、対等な関係、相互尊重、信義の重視、互恵ウィンウィンを基礎に、新時代の全面的戦略協