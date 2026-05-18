自転車の交通違反に反則金を科す青切符制度が始まってから約1カ月半。現在、未就学児だけとなっている自転車に乗せられる子供について、政府が見直しの検討を始めたことが分かりました。18日に「イット！」が取材したのは東京都内の幼稚園。子供を自転車に乗せた保護者が次々とやってきます。年長児の保護者：都内だと駐車場がないので、近いところだと自転車が一番楽。ただ、自転車に乗せられるのは小学生になる前の子供だけ。幼