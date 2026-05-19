三井不動産レジデンシャルは、名古屋市初登場となる「パークタワー」シリーズの分譲マンション『パークタワー栄』について、コンセプトルームの事前案内会を開始した。【画像多数】すごい眺望＆広々した暮らし…『パークタワー栄』のイメージ名古屋の栄エリアで大規模な再開発が進むなか、「パークタワー」シリーズが、名古屋エリアに初進出する。『パークタワー栄』は、地上24階建、総戸数95戸の免震タワーレジデンスとなる。