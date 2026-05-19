ことし4月に訪中し、習近平国家主席と会談した台湾の最大野党・国民党の鄭麗文主席が、日本のテレビ局としては初めて、NNNの単独インタビューに応じた。野党のトップでありながら習主席との会談した狙いや、台湾問題への姿勢を聞いた。■「私が見た習近平主席」知られざる会談のエピソードインタビューは台北市の国民党本部で行われた。私たちの前に現れた鄭麗文氏は56歳、習近平主席との会談で並んで立った際、ほぼ同じ背丈にみえ