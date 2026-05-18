2026年5月14日、独国際放送局・ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、欧米諸国は中国から資本主義的競争メカニズムを学ぶべきだする独紙フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング紙の評論を紹介した。記事によると同紙は、中国経済の急速な台頭が計画経済や５カ年計画によるものではなく、中国が資本主義の競争メカニズムを徹底的に活用した結果であると分析し、米国やドイツ、ベルギーが中国の中央集権的な産業政策を模倣