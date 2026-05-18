日本人は勤勉に働き、節約に励んできましたが、資本の成長はどこか遠い世界の出来事として扱われてきました。世界中の企業が日々価値を生み出し、成長を続けるなかで、日本の家庭はその恩恵を拒み続け、膨大な機会を損失してきたのかもしれません。現在、日本の資産運用は、特定の銘柄を当てる手法から、世界経済の流れに身を委ねる「資産形成」という、より「再現性の高い考え方」へと移り変わりつつあります。その歴史的な兆候と