ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が9日までにYouTubeチャンネル「ZATSUDAN×ホリエモン経営者会」に登場。

堀江氏は実業家の中島洋平氏と対談。「僕、投資詐欺の広告にめちゃくちゃ使われてるんですよ。僕のディープフェイクが。特にMeta（メタ）グループはフェイスブックとかインスタグラムとか…」と切り出し、中島氏に「ソーシャルネットワークっていう映画、見ました？」と質問。中島氏は「見ました、はい」と返答した。

堀江氏は「ソーシャルネットワークのマーク・ザッカーバーグって、本当にふざけたヤツじゃないですか。あいつって一番最初につくったアプリって、Facemashっていう、アイビーリーグの女の子たちを品定めするアプリじゃないですか。ふざけたヤツじゃないですか、ハッキリ言って」と一気に語った。中島氏によると「Facemash」はザッカーバーグ氏が大学時代につくったものだという。

堀江氏は「大学時代の自分、そんなふざけたアプリを俺は絶対つくらないなと思ったんですよね。だから、マーク・ザッカーバーグっていうのは俺はモラルが欠如している男だと思いますよ」と語った。

さらに「僕、会社って何社もつくってきましたけど、創業者とか社長の個性にものすごく依拠するというか。だから創業者とかふざけてると、やっぱりずっとふざけた会社であり続けるというか」と持論を展開した。

マーク・ザッカーバーグ（41）は米国のプログラマー、起業家。Facebook（現・Meta Platforms Inc.）の共同創業者・CEOとして知られる。