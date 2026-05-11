実業家・堀江貴文氏（53）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。フジテレビの夏恒例の大型特番「FNS27時間テレビ」について言及した。スポニチ本紙の取材で、「FNS27時間テレビ」が昨年に続き今年も放送を断念したことが分かった。元タレント中居正広氏（53）の女性トラブルを発端とした一連の問題の余波が影響しているため。局幹部は「フジの再生をアピールするためにも放送したかったが、現実的に難しかった」と話してい