ホリエモンこと実業家の堀江貴文さんが2026年5月20日にXを更新し、中年男性が職場でハーフパンツを着用することへの賛否両論が起きていることについて言及した。東京都庁の「東京クールビズ」を発端に賛否両論賛否両論が起きた発端は、東京都庁の「東京クールビズ」という取り組みで、ハーフパンツでの勤務も可能になったことだ。ABEMAの情報番組「ABEMA的ニュースショー」でも取り上げられ、中年男性のハーフパンツに不快感を抱く