実業家・堀江貴文氏（53）が手がける配信サービス「ZATSUDAN」の公式YouTubeチャンネルが14日までに更新。堀江氏が炎上騒動の移り変わりについて言及する場面があった。経営者・佐々木紀彦氏とのトーク企画で、食用菊炎上の話題になると、堀江氏は「リュウジっていうクソ料理研究家が叩いてきたんで。“お前ら、食用菊なんて食べたことねえだろ?”っていう」とぶっちゃけ。「それも一瞬でなくなりましたね。その後に人間シャ