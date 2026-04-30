実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が30日までに公式X（旧ツイッター）を更新。実業家・堀江貴文氏がプロデュースする高級和牛店「WAGYUMAFIA」でのパフォーマンスが物議を醸している件についてとみられる投稿をした。ネット上では、同店で撮影された動画が拡散。客がうちわの上にのせた食用菊をあおぎ、カウンターは花まみれになっていた。同店のクラウドファンディングによれば「長さ1メートルのカスクに、極上の和牛を