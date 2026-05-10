ホリエモン」こと実業家の堀江貴文さんが2026年5月7日、実業家・桑田龍征さんの公式YouTubeチャンネルで公開された動画に出演し、「M-1グランプリ」と同大会2連覇を達成しているお笑いコンビ・令和ロマンについて語った。「頭悪いやつはそれに感心するんだろ？」「堀江さんが親友のリュウジにブチギレまくって止まらない...。」と題した動画で堀江さんは桑田さんとの雑談の流れで「俺は『M-1』面白くないってずっと言い続けてる