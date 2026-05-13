ヒカル（2022年撮影）日刊スポーツ

YouTuberヒカル タモリに続き岡村隆史を挑発「売れてない」もコラボ熱望

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • タモリに関する騒動を巡り、トークについて岡村隆史に言及されていたヒカル
  • 岡村に対し「しゃべりうまくない」「最近、売れてなくないですか？」と発言
  • 「絡んでくるんだったら絡み返す」とし、自身の動画ではコラボも熱望した
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